Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 декабря 2022 8:49

Более 1,5 млн тонн угля для отопления домов заготовили на зиму в Иркутской области

Такого запаса хватит для бесперебойной подачи тепла в дома
Дарья БОЛЕСОВА
На подготовку к отопительному сезону было направлено почти 5 млрд рублей

На подготовку к отопительному сезону было направлено почти 5 млрд рублей

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что в регионе создали запас топлива на всю зиму. Для выполнения отопительного сезона нужно 1,5 миллиона тонн угля и 53,5 тысячи тонн жидкого топлива - это минимальные объемы, чтобы покрыть потребность региона. По словам главы Приангарья, в 2022 году удалось заготовить топлива больше, чем требуется. Об этом сообщает правительство области.

- На подготовку к отопительному сезону было направлено почти 5 млрд рублей. Больше половины этой суммы, 2,7 млрд, выделено на топливо. В рамках отопительного сезона не обошлось без технологических нарушений, - рассказали в пресс-службе.

Речь идет о коммунальной аварии в поселке Артемовский: трубу теплотрассы прорвало, ее пришлось заменять. Без отопления в 40-градусгый мороз остались 12 домов, которые промерзли изнутри так, что там появились сосульки.

Главу поселения задержали и предъявили подозрения в халатности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08