Сдать тест на ВИЧ в Слюдянке и Байкальске бесплатно: адреса, время. Фото: Минздрав Иркутской области

Сдать тест на ВИЧ в Слюдянке и Байкальске бесплатно можно с 15 декабря. Врачи организуют временные пункты сдачи анализов в общественных местах: можно сразу пройти тест, получить консультацию о быть уверенным в полной анонимности. Об этом сообщает министерство здравоохранения Иркутской области.

Сдать тест на ВИЧ в Слюдянке и Байкальске бесплатно: адреса, время

- Специалисты Центра по профилактике социально значимых заболеваний совершат выезд в города Слюдянка и Байкальск. Тестирование будут проводить в передвижном мобильном пункте, пройти его могут как местные жители, так и туристы, - рассказали в ведомстве.

Возможность сдать тест на ВИЧ в Слюдянке и Байкальске бесплатно позволяет населению позаботиться о своем здоровье. Подобные уличные акции проводят для того, чтобы показать сибирякам важность разговора и проверки на ВИЧ, а также развеять мифы об этом заболевании.

Где сдать тест на ВИЧ:

15 декабря с 12:00 до 16:00 – город Слюдянка Дом Культуры Железнодорожников, ул. Парижской Коммуны, 1А;

16 декабря 12:00 до 16:00 – город Байкальск, Площадь у ТЦ "БРИЗ", мкр. Гагарина, д. 217;

17 декабря с 11:00 ч. до 16:00 – город Байкальск, Площадь у Байкальского горнолыжного курорта "Гора Соболиная", мкр. Красный ключ, д. 90.