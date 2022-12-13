83 жителя Иркутской области получили положительные тесты на COVID-19 за сутки

За сутки скончались несколько человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи Иркутской области выявили 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки. В прошлый день количество инфицированных достигло 115 человек, заболеваемость держится в прежних значениях. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала пандемии заболели 35,5 тысячи человек, выздоровели - 350 тысяч сибиряков. К сожалению, за прошедший день от коронавируса скончался один человек, еще один умер от болезней, которые стали сопутствующими. Таким образом, эпидемия забрала жизни 8836 и 899 человек соответственно.

Медики призывают соблюдать санитарные нормы, хоть в регионе и не действуют ограничения. За прошедшую неделю коронавирусом инфицировались почти тысяча человек, выздоровели более 800 сибиряков. На настоящий момент в стационарах находятся чуть больше 200 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08