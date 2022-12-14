Полицейские раскрыли крупную майнинг-аферу в Иркутске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице Приангарья следователи завершили расследование дело о крупной майнинг-афере, жертвами которой стали десятки людей. Как установили полицейские, 38-летний иркутянин и 44-летний житель Хабаровска арендовали помещение, где открыли офис майнинг-отеля. Их подчиненные заключали с клиентами фиктивные договоры и принимали их дорогостоящее оборудование для якобы размещения в дата-центре с выгодными условиями. Однако вместо добычи криптовалюты чужие "асики" выставлялись на продажу. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Полученной прибылью, которая превысила 2 миллиона рублей, подозреваемые распорядились по своему усмотрению, - рассказали в ведомстве.

Вскоре подельники предстанут перед судом.

Напомним, ранее "Комсомолка" рассказывала о том, что такое майнинг-отели, и кто пользуется их услугами в столице криптовалюты. Летом текущего года несколько десятков майнеров со всей страны стали жертвами мошенничества в Иркутске. Владельцы частной фирмы сбежали с клиентским оборудованием на общую сумму больше 100 млн рублей.

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