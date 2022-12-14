105 случаев коронавируса выявили в Иркутской области за сутки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приангарье продолжают регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Так, за последние 24 часа диагноз подтвердился у 105 человек. Все они получили положительные ПЦР-тесты. С начала пандемии официально подтверждено 355 407 случаев коронавируса. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Зарегистрировано 8837 (+1) летальных случаев, 901 (+2) случай – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - рассказали в ведомстве. - При этом выздоровели 350 227 человек.

Напомним, специалисты спрогнозировали пик заболеваемости сразу тремя инфекциями, которые распространяются среди жителей региона. Это коронавирус, грипп и ОРВИ. Существует угроза микст-инфекции. То есть один человек может стать носителем сразу нескольких заболеваний, что повышает риск возникновения различных осложнений. Также в Приангарье "гуляет" свиной грипп. Случаи были уже зафиксированы в Братске и Иркутске.