152 жителя Иркутской области получили положительные тесты на коронавирус за сутки

Врачи фиксируют летальные случаи заражения коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи Иркутской области выявили и подтвердили 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки. Всего с начала пандемии инфицировались 355 559 тысячи человек, за предыдущую неделю положительные тесты на ковид получили около тысячи сибиряков. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Один человек скончался то коронавируса, еще один - от сопутствующих вирусу заболеваний. За последние несколько лет заболевание забрало жизни 8838 и 902 человек соответственно. При этом полностью выздоровели 350,3 тысячи человек.

Параллельно с коронавирусом происходит массовое заболевание населения ОРВИ, также врачи зафиксировали около десяти зараженных гриппом. Эпидемиологический порог уже превышен на 30%. Медики настоятельно просят не водить детей в школы и детские сады, если есть симптомы ОРВИ.