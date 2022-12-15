100 Дедов Морозов и Снегурочек обучат в театре Забайкальского края

Актеров будет учить Дед Мороз с огромным опытом работы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Забайкальском крае появилась первая школа Дедов Морозов и Снегурочек - ее организовал государственный театр кукол "Тридевятое царство". На курсах актеров учат накладывать грим, изготавливать декорации, вести себя как сказочный герой. Об этом сообщает телеканал "Забайкалье".

- Мы обменяемся идеями, как можно делать. Как писать сценарий, как можно недорого, но красиво, оформить, скажем, инсталляцию у себя, как правильно подобрать костюм или сшить его, допустим, той же самой Снегурочке, головной убор, завить бороду, допустим, Деду Морозу, - рассказал художественный руководитель театра Александр Мусиенко.

Конечно, главным остается актерское мастерство. Важно, чтобы ни "дедушка", ни "внучка" не фальшивили, а отдавали все сердце и душу. Особенно сильно среди актеров порицается пьянство во время работы сказочными персонажами - такие люди обычно не понимают степень собственной ответственности перед детьми и их родителями.