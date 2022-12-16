Повышение стоимости проезда на автобусах в Иркутске 2023 объявили по шести маршрутам Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Повышение стоимости проезда на автобусах в Иркутске 2023 объявили сразу по шести маршрутам. Дороже станет уехать в микрорайоны Жилкино, Ново-Ленино, Ершовский и Зеленый. Частные перевозчики оповестили, что тарифы изменятся после Нового года. Об этом сообщают на сайте администрации областного центра.

Повышение стоимости проезда на автобусах в Иркутске 2023: подорожают шесть маршрутов

- Стоимость проезда с 8 января составит 25 рублей на маршрутах №59 (мкрн Зеленый (кольцевой)) и 68к (мкрн Ершовский - улица Захарова), - говорится в сообщении на официальном портале. - Стоимость проезда на маршруте № 58 (п. Жилкино - Парус) составит 15 рублей днем и 20 рублей после 20:00.

Повышение стоимости проезда на автобусах в Иркутске 2023 также коснется и микрорайона Ново-Ленино. С 13 января до 30 рублей днем и 35 рублей после 20:00 подорожают билеты на маршрутах № 10 (Ново-Ленино - завод нерудных материалов), 13 (Ново-Ленино - центр) и 30 (Центральный рынок - Ново-Ленино).