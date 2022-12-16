149 жителей Иркутской области получили положительные тесты на COVID-19 за сутки

Летальность не опускается до нуля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи Иркутской области подтвердили 149 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки. Жители и гости региона чаще всего обращаются к медикам из-за температуры - это яркий симптом заболевания. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

С начала пандемии коронавирусом инфицировались 355,7 тысячи сибиряков. Полностью выздоровели 350,3 тысячи человек. К сожалению, за последние сутки от ковида скончался один пациент, езе трое - от болезней, которые стали сопутствующими.

В Иркутской области также лютует ОРВИ, также зафиксировали случаи заражения гриппом. Грипп наиболее опасен, так как может дать серьезные осложнения. Особенно им подвержены дети. За прошедшую неделю регион на 30% превысил эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ. Каждые семь дней в Приангарье заболевают более 20 тысяч человек.