Межвузовский кампус хотят построить в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Создание межвузовского кампуса в Иркутске губернатор назвал приоритетной задачей для региона. К сожалению, проект комплекса общежитий, учебных и спортивных центров не вошел в число победителей конкурса Минобрнауки РФ. Финансирование получат другие девять объектов по всей стране. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В Иркутской области есть острая необходимость создания достойной и комфортной инфраструктуры для учебы и внеучебной деятельности, – сказал Игорь Кобзев. - Мы будем продолжать работать над возможностью создания кампуса в рамках программы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по созданию инновационной образовательной среды и планируем подать документы еще раз в следующем году.

Напомним, снег осложнил движение сразу на двух участках федеральной трасы Р-258 «Байкал» - в Шелеховском и Слюдянском районах. Из-за напряженной ситуации и высокого риска возникновения аварий сотрудники дорожно-патрульной службы переведены на усиленный вариант патрулирования. Спецтехника круглосуточно занимается уборкой и обработкой проезжих частей от гололеда.

«В Иркутской области есть острая необходимость создания достойной и комфортной инфраструктуры для учебы и внеучебной деятельности. Мы будем продолжать работать над возможностью создания кампуса в рамках программы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по созданию инновационной образовательной среды и планируем подать документы еще раз в следующем году», – сказал Игорь Кобзев.