Деревянная синагога появится в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» в 2023 году. Фото: АЭМ Тальцы

Подрядчика для строительства одноэтажного здания синагоги на территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы» выберут в следующем году. Заявки на электронный аукцион принимаются до 13 января. Итоги торгов огласят 20 января. Информация размещена на портале госзакупок.

Стоимость контракта 21,2 миллиона рублей. Средства на возведение объекта выделят из бюджета правительства Иркутской области. Завершить работы планируется к 13 октября 2023 года.

Согласно документам, опубликованным на портале госзакупок, синагога будет полностью изготовлена из дерева.