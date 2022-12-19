Иркутский центр опережающей профессиональной подготовки вошел в десятку лучших Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Центр опережающей профессиональной подготовки Иркутской области вошел в ТОП-10 лучших в России. Таковы результаты годового рейтинга. Из 59 претендентов учреждение заняло шестую строчку рейтинга. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- ЦОПП является оператором ресурсов для профобучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям. В 2022 году более 12 тысяч граждан получили поддержку специалистов центра, - рассказали в ведомстве.

Напомним, до Нового года остается меньше двух недель, и многие хозяйки уже сейчас закупают продукты для праздничного стола. Актуальные цены на салаты в Приангарье озвучил Иркутскстат. Рассказываем, во сколько обойдутся продуктовые наборы в преддверии большого праздника.