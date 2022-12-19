Размер прожиточного минимума на 2023 год составил 15 тысяч рублей в Иркутской области

Размер минимума зависит также от территории и категории граждан Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Первый заместитель губернатора Иркутской области, председатель правительства региона Константин Зайцев подписал постановление об утверждении прожиточного минимума на 2023 год. В среднем, он составил 15 238 рубля. Об этом рассказали в правительстве Приангарья.

При этом для тех, кто способен работать, прожиточный минимум составляет 16,6 тысячи рублей, для пенсионеров - 13 тысяч рублей, детей - 15 тысяч рублей. В целом его размер по сравнению с 2021 годом увеличился на 3,3%.

- По районам Крайнего Севера и местностям, приравненным к ним, прожиточный минимум установлен в размере 18529 рублей, для трудоспособного населения - 20 197 рублей, пенсионеров - 15 936 рублей, детей - 18 335 рублей, - рассказали в правительстве региона.

По другим территориям области средний минимум приравнивается к 14,2 тысячи рублей, для трудоспособного населения - 15,5 тысячи рублей, тех, кто получает пенсию - 12,2 тысячи рублей, а для несовершеннолетних - 14 тысяч рублей.