Иркутская область оказалась на 18 месте по доступности покупки автомобиля Фото: Василий Вахрин

Иркутская область находится на 18 месте в рейтинге российских субъектов по доступности приобретения жителями новых автомобилей. Аналитики РИА Рейтинг посчитали, сколько семей в регионе могут приобрести в кредит и содержать как недорогие машины, так и авто премиум-класса.

Так, автомобиль стоимостью не более 900 тысяч рублей могут позволить себе 19,4% семей. 4,7% смогут купить более дорогую машину - в среднем за 2,5 млн рублей. А вот авто премиум-класса за 10 миллионов доступно только 0,19% семей из Приангарья.

В первой тройке списка оказались Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Магаданская область. В конце рейтинга три республики: Кабардино-Балкарская, Чеченская и Ингушетия.

Специалисты отмечают, что в целом в 2022 году в России снизилась доступность недорогих новых автомобилей. Среди основных причин - рост стоимости машин, увеличение кредитных ставок и уход c рынка многих иностранных производителей.