Первый этап капремонта детской поликлиники завершился В Чунской ЦРБ Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Чунской районной больнице завершили первый этап капитального ремонта детской поликлиники. Медучреждение обслуживает более семи тысяч ребятишек, отметили в правительстве Иркутской области.

- Первый этап капитального ремонта детской поликлиники начался в июле. В здании, построенном в 1993 году, поменяли кровлю, отремонтировали крыльцо, заменили все окна, наружные и внутренние двери, сделали отмостку и колясочную, - рассказали в ведомстве.

Второй этап капремонта пройдет в 2023 году. Во время него планируют заменить электрику, сантехнику, вентиляцию. Помимо этого, проведут работы по локальным сетям и обновят внутреннюю отделку.

На оба этапа капитального ремонта выделили более 11 млн рублей.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что Во всех больницах и аптеках Иркутской области есть препараты для лечения гриппа и острых респираторных заболеваний.