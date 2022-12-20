График работы больниц в Иркутске на новогодние праздники утвердил минздрав региона

Стационары работают в круглосуточном режиме Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В министерстве здравоохранения Иркутской области утвердили график дежурств врачей поликлиник и больниц Иркутска в новогодние праздники. Как будут работать медучреждения областного центра на Новый год, рассказала начальник управления организации медицинской помощи минздрава Дарья Исаева во время прямого эфира в социальных сетях.

- В подведомственных минздраву учреждениях поручено обеспечить со 2 по 6 января в дежурном режиме работу врачей-терапевтов, врачей-педиатров, узких специалистов. С 30 декабря по 8 января должна быть обеспечена работа кабинетов неотложной медицинской помощи - по графику до 8 часов вечера ежедневно, - заявила Исаева.

Что касается пунктов вакцинации от коронавируса и гриппа, они будут работать со 2 по 6 января. А рецепты на льготные лекарства, которые нужны сибирякам в январе, выпишут до 30 декабря. Также можно вызвать врача на дом, особенно это актуально из-за широкого распространения ОРВИ и гриппа в Приангарье.

- Все стационары продолжают работать круглосуточно, оказание скорой медпомощи не останавливается ни на минуту, - резюмировала Исаева.