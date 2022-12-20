Участники спецоперации поблагодарили жителей Тайшета за гуманитарную помощь

Посылки собирали жители всего Тайшетского района Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Тайшета, которые организовали сбор и передачу гуманитарной помощи в зону действия специальной военной операции, поблагодарили военные. Они приняли посылки и начали распределение вещей внутри подразделения. Один из участников СВО записал видео-обращение. Об этом сообщает ИА "Тайшет24".

- Спасибо вам за такую помощь. Если у нас будет такой тыл, победа будет за нами. Спасибо, все доставили непосредственно в подразделения, часть вещей уже раздали, - высказался военнослужащий на видео.

Напомним, гуманитарный груз собрали жители Тайшетского района под руководством Ирины Коршуновой. Посылки отправили в ЛНР.

Отметим, гуманитарную помощь собирают по всей Иркутской области, после чего посылки отправляют военнослужащим в зону действия спецоперации. Также продолжают поддерживать мобилизованных, особенно нужны теплые вещи.