Первая созданную за счет региона модельную библиотеку открыли в Братске. Фото: Минкульт Иркутской области

На севере Приангарья состоялось открытие уникального объекта - первой модульной библиотеки, созданной за счет средств регионального бюджета. На ее модернизацию в Братск было направлено 5 миллионов рублей. Для будущих читателей сюда закупили больше 2,7 тысяч новых книг, а также известные и популярные произведения в аудиоформате. Об этом сообщают в пресс-службе министерства культуры Иркутской области.

- Сейчас в Иркутской области действует 18 современных модельных библиотек. 17 из них созданы в рамках национального проекта «Культура» за счет средств федерального бюджета, - рассказала министр культуры региона Олеся Полунина. - Библиотеки Иркутской области проявляют очень большое желание стать участниками нацпроекта, готовят документы для участия в конкурсе. Поддержать их решил губернатор Игорь Кобзев. В этом году за счет средств регионального бюджета создается одна модельная библиотека, в следующем – уже три.

Напомним, утром 21 декабря в Слюдянке, где все еще действует режим ЧС, завершили сварочные работы на поврежденном участке теплотрассы. Началось заполнение системы. В течение нескольких часов ожидается возвращение тепла в дома, попавшие в зону коммунальной аварии. Также специалистам предстоит установить причину произошедшего. Накануне из-за холодных батарей терпели неудобства почти 5 тысяч человек.