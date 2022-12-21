Трое экс-полицейских отправились в колонию за взятку при вывозе древесины

Приговор пока что в силу не вступил, подсудимые могут оспорить решение судьи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трое бывших сотрудников Иркутского линейного отдела МВД России на воздушном транспорте получили реальные сроки за получение взятки в значительном размере от представителя организации, которая занимается перевозкой древесины. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

- В 2020 году подсудимые во время рейда выявляли факты ненадлежащего оформления коммерческими организациями сопроводительных документов на транспортировку древесины. За непринятие мер по привлечению их к ответственности фигуранты получили от правонарушителей взятки на сумму порядка 100 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Двое экс-полицейских получили 8 и 7,5 лет колонии строго режима, а их сообщник, который признал вину, - 4 года условного срока. Приговор пока что в силу не вступил, подсудимые могут оспорить решение судьи.

Напомним, на таможне Иркутской области регулярно фиксируют нарушения при транспортировке древесины. Часто правоохранительные органы не получают от предпринимателей лицензий на экспорт, а также выясняется, что работают "черные лесники" - сибиряки, которые без разрешения воруют государственный лес и продают его за рубеж.