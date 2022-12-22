Сергей Шойгу: Суворовское училище в Иркутске откроется к 1 сентября 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно о сроках открытия Иркутского суворовского училища. Об этом 21 декабря рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

- Наша высшая военная школа - одна из лучших в мире, - отметил Шойгу. - В вузах Министерства обороны обучаются слушатели и курсанты из 55 государств. Это превышает показатели советского времени. С 1 сентября 2023 года сеть учебных заведений Вооруженных Сил пополнится Донецким высшим военным общевойсковым командным училищем. Продолжается развитие сети довузовских образовательных организаций Министерства обороны. К 1 сентября следующего года откроем новое суворовское военное училище в Иркутске.

Напомним, историю бесследно пропавшего в центре Иркутска 28-летнего мужчины покажут на федеральном канале в проекте "Вернувшиеся". Музыкант и блогер Михаил Губачев исчез после свадьбы друга. Никто не видел сибиряка с октября текущего года. Поиски продолжаются. Рассматриваются различные версии: от резкого желания Михаила покинуть город, до планов в одиночку пожить в землянке, о которых он в шутку рассказывал друзьям.