Роспотребнадзор: 150 случаев коронавируса выявили в Иркутской области за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

По информации специалистов Роспотребнадзора, в Приангарье официально подтверждено 356 582 случаев заражения коронавирусом. 150 из них были диагностированы в минувшие сутки. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

- Зарегистрировано 8843 (+1) летальных случая, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора Иркутской области. - 909 (+1) случаев – от сопутствующих COVID-19 заболеваний.

Справились с коварной болезнью 351 246 жителей региона.

Важно! Чтобы не стать переносчиком инфекции, носите маски в общественных местах, особенно в общественном транспорте, а также вовремя прививайтесь и ревакцинируйтесь.

Напомним, ранее Росздравнадзор ответил на запросы СМИ о наличии детского ибупрофена в аптеках. Как отметили представители ведомства, в настоящее время на российском рынке достаточно препаратов в форме суспензии для приема внутрь: общий ввод в гражданский оборот таких препаратов разных производителей в 2022 году превысил показатель 2021 года и составил более 17,5 млн упаковок.