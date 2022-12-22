Депутат думы Иркутска принял участие в боях на Донецком направлении спецоперации

Брат народного избранника тоже находится в зоне действия СВО Фото: Дума Иркутска

Депутат думы Иркутска Александр Панько принял участие в боевых действиях в спецоперации России на Украине. Он воевал в частной военной кампании по Донецкому и Запорожскому направлениям, при этом пошел в армию добровольцем. Сейчас он находится в "рабочем отпуске", но скоро снова вернется в зону действия СВО. Об этом сообщает дума Иркутска.

- Мой младший брат Алексей уже был в двух военных командировках на Донбассе. В этот раз мы решили поехать вместе. Сначала был распределен в штурмовой отряд, который в первую очередь идет в наступление. Он занимается зачисткой объектов. Потом командование перевело меня в разведку, в отряд по работе против диверсионных групп. Мы занимались поиском, ликвидацией диверсионных групп, которые совершают теракты в тылу наших войск, - рассказал политик.

Он поделился, что идти добровольцем было не просто из-за переживаний его родственников. Но он объяснил им, что очень важно противостоять фашизму, который поднимает голову на Украине. Перед отправкой в зону действия СВО Александр прошел спецподготовку в Иркутске.

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