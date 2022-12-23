Спикер ЗакСобрания Иркутской области поздравил с Новым годом детей мобилизованных

Фото Матрены Бизиковой Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Спикер ЗС Приангарья Александр Ведерников навестил семьи мобилизованных из Черемховского района и Свирска во время праздничных елок и поздравил детей с Новым годом. Подарком для ребят стали книги со сказками иркутских писателей. Об этом сообщают в пресс-службе Законодательного Собрания Иркутской области.

- Наше главное общее желание - чтобы все мобилизованные жители Иркутской области вернулись домой целыми и невредимыми, чтобы мы все вместе собрались за столами и сказали друг другу теплые слова. Очень важно сейчас, чтобы в доме было спокойно, тогда будет спокойно и на сердце у наших ребят, - сказал Александр Ведерников.

Напомним, в Иркутске дети военнослужащих-участников спецоперации на Украине имеют право на бесплатный проезд в общественном муниципальном транспорте. В настоящее время таких семей 21. Инициативу приняли 22 декабря на итоговом заседании городской Думы. Также школьники в Приангарье уже начали получать бесплатное питание в столовых.