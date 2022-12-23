За последние 24 часа COVID-19 подтвердился у 152 жителей Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье продолжается борьба с коварной инфекцией. За последние 24 часа диагноз COVID-19 подтвердился у 152 жителей региона. С начала пандемии выявлено 356 734 случаев заражения. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Зарегистрировано 8844 (+1) летальных случая, 909 (0) случаев – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - отметили в ведомстве.

За все время выздоровели 351 428 инфицированных.

Чтобы снизить риски, надевайте маски в общественных местах, в том числе в транспорте, пользуйтесь средствами дезинфекции рук. Важно! Не забывайте вовремя проходить иммунизацию и ревакцинироваться.