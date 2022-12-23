Экс замглавы Молодежного осудили за махинации с землей в Иркутской области

Также они заплатят штраф в более полумиллиона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суд вынес приговор двум бывшим чиновникам из Иркутской области - бывший заместитель главы поселка Молодежный и экс-руководитель жилищно-коммунального предприятия. Их обвинили в мошенничестве, получение взятки и легализацией имущества, которое они получили незаконным путем. Об этом сообщает СК, МВД и прокуратура Приангарья.

- Летом 2014 года злоумышленники на основании подложного свидетельства о праве собственности на землю приобрели земельный участок площадью 2800 кв.м, на территории одного из элитных поселков Иркутского района стоимостью свыше 16 млн рублей. Для придания законности бывший директор МУП ЖКХ организовал с участием доверенных ему лиц ряд сделок, в результате чего легализовал незаконно приобретенную землю, - объяснили следователи.

Кроме того, бывший замглавы поселка получил "в подарок" квартиру за 1,5 миллиона рублей - за это он изменил вид разрешения на использование земли под застройку многоквартирного дома. Именно в этом доме и должна была располагаться квартира.

Общий объем уголовного дела достиг 25 томов, расследование шло тяжело из-за срока давности преступлений. Однако, следователи справились, прокуратура утвердила обвинение, а злоумышленники заслушали приговор. Во-первых, замглавы администрации поселка отправится в колонию строго режима на 6 долгих лет, а его соучастник - в колонию общего режима на 5,5 лет. Во-вторых, бывшие чиновники вернут 500 и 700 тысяч рублей соответственно в виде штрафа.

Приговор пока что в силу не вступил.

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