Назначена новая глава службы жилищного и строительного надзора Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Елена Рабцевич назначена главой службы жилищного и строительного надзора Иркутской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Кобзев. Об этом глава региона сообщил в личном Telegram-канале накануне, 26 декабря.

- Ранее она временно замещала эту должность, - отметил губернатор в сообщении.

Напомним, два ведомства, службу государственного жилищного надзора Иркутской области и службу государственного строительного надзора Иркутской области, вновь объединили в 2021 году. Елена Александровна Рабцевич была назначена врио главы службы в мае 2022 года.