4 человека погибли, 54 пострадали в авариях на дорогах Иркутской области за неделю Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

46 дорожных аварий зарегистрировано за неделю в Приангарье, с 19 по 25 декабря. В них погибли 4 человека. Также 54 пассажира и водителя получили различные травмы. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД России по Иркутской области.

- С участием водителей, которые находились за рулем транспортных средств в состоянии опьянения зарегистрировано 1 ДТП, - отметили в ведомстве.

Рейтинг причин аварий возглавляют: несоответствие скорости конкретным условиям движения - 8; нарушение правил проезда пешеходного перехода - 8; выезд на полосу встречного движения - 7.

Напомним, с сегодняшнего дня, 26 декабря, на Приангарье обрушатся сильные морозы. Вплоть до - 32 градусов в столице региона. По предварительной информации синоптиков, такая погода продержится до 1 января 2023 года. Однако радоваться не стоит. Во время каникул термометр может показать рекордно низкие отметки.