131 ритуальное место шаманов внесут в список культурного наследия Иркутской области

Это станет мерой поддержки малых народов Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Специалисты проводят экспертизы мест, где шаманы проводят ритуалы и обряды в Иркутской области. Всего в регионе 131 такое место, о них знают местные жители, которые придерживаются шаманизма. Однако, четких границ о ритуальных мест нет, и это может стать проблемой. Поэтому их занесут в реестр объектов культурного наследия.

- Это места, где представители коренных народов проводят молебны – тайлаганы, площадки «барьса», на которых путники делают подношения духам, места рядом с источниками воды. Шаманы считают, что, каждый из них имеет «эжина» – духа, которому нужно делать подношения, - рассказали в правительстве Иркутской области.

Проверки проводят сотрудники Центра сохранения историко-культурного наследия Приангарья.

Напомним, так как Иркутская область - многонациональный и многоконфессиональный регион, важно проводить мероприятия по сохранению культурного многообразия малых народов.