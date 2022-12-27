112 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на 27 декабря уходящего 2022 года, в Приангарье за сутки выявили 112 новых случаев новой коронавирусной инфекции. С начала пандемии всего было официально подтверждено 357 385 случаев заражения. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Зарегистрировано 8847 (+1) летальных случаев, 913 (+2) случаев – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - отметили в ведомстве.

При справились с коварной болезнью 352 105 человек.

Важно! Для того, чтобы не стать переносчиком COVID-19, гриппа или ОРВИ, необходимо поддерживать иммунитет, вовремя прививаться и не забывать о мерах предосторожности в общественных местах, особенно автобусах. трамваях и троллейбусах. Мойте чаще руки, используйте маски и дезинфицирующие средства.