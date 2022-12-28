85-летний ветеран труда из Бодайбо пожертвовал полмиллиона рублей для бойцов СВО. Фото: администрация Бодайбо

85-летний житель Бодайбо Леонид Шаронов пришел в администрацию города с пакетом тысячных купюр и заявил, что все эти деньги хочет отдать на благо военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации на Украине. Пожилой мужчина на пенсии почти 30 лет. Также он имеет статус «Ребенок войны» и «Ветеран труда». За годы на заслуженном отдыхе сибиряк накопил полмиллиона рублей.

- Мне сначала пенсию повысили. Потом еще на 2 тысячи повысили. – рассказывает Леонид Александрович. – А мне они зачем, эти деньги? На еду и одежду я особо не трачусь. Пусть лучше пойдут на доброе дело, нашим парням.

Леонид Шаронов родился в поселке Бисяга 22 февраля 1937 года. Всю свою сознательную жизнь он усердно трудился. Сначала трактористом на целине, потом плотником в строительных бригадах – возводил школу-интернат, очистные сооружения на втором подъеме, котельные.

Напомним, в этом году житель города Бодайбо Ашир Бердыев Указом Президента Российской Федерации был награжден орденом Мужества за самоотверженность и героизм при исполнении воинского долга. Несмотря на незавершенную реабилитацию, после торжественной церемонии мужчина поспешил на самолет, чтобы отправиться в зону СВО в качестве добровольца.