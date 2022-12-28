Режим будет действовать вплоть до 9 января Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Особый противопожарный режим в Иркутской области с 29 декабря 2022 ввели постановлением, которое подписал первый заместитель губернатора региона, председатель правительства Константин Зайцев. Что это значит, и как долго продлится этот режим, рассказывает "КП-Иркутск".

Особый противопожарный режим в Иркутской области с 29 декабря 2022: что это значит

- Особый противопожарный режим подразумевает усиление охраны объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения, общественного порядка и усиление федерального государственного пожарного надзора за соблюдением требований пожарной безопасности, - объяснили в правительстве Приангарья.

Говоря простым языком, запрещено использовать пиротехнику в местах, которые не оборудованы для этого. В каждом городе есть площадки для запуска фейерверков, которые согласованы с администрацией. Именно здесь можно будет запустить салют. В Иркутской области есть 149 таких площадок, из них 64 находятся в Иркутске.

Особый противопожарный режим в Иркутской области с 29 декабря 2022 будет действовать до 9 января 2023 года включительно.