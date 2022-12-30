Наркодилеры прокатили на капоте полицейского во время погони в Иркутске

Полицейский получил травмы Фото: СУ СКР по Иркутской области

Полицейский из Иркутска пострадал во время задержания группы наркосбытчиков. В Свердловском районе вечером сотрудники МВД остановили машину, потому что получили по ней наводку - по предварительной информации, она принадлежала наркодилерам. В салоне было трое человек, один из которых, как выяснилось, был покупателем запрещенных веществ. Испугавшись, водитель вжал педаль газа, посадив на капот полицейского, и тут же попал в ДТП.

- Злоумышленники попытались скрыться на автомобиле. В результате инцидента один из полицейских оказался на капоте транспортного средства, продолжавшего движение. Впоследствии автомобиль столкнулся со встречной автомашиной. Сотрудник полиции получил телесные повреждения, - объяснили ситуацию в СК Иркутской области.

На 25-летнего иркутянина завели уголовное дело за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов. Сейчас решают вопрос, какую меру пресечения выбрать для молодого человека на время расследования.

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