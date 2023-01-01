Сотрудники МЧС спасли семью, которая застряла в снегу под Иркутском 31 декабря

Девушка с ребенком и ее подруга рисковали встретить Новый год в кювете, попав в ловушку в собственной машине. Вечером 31 декабря автомобилистка не справилась с управлением на проселочной дороге в районе садоводства «Солнечный берег» под Иркутском, из-за чего ее иномарка съехала в кювет и попала в снежный сугроб. Несколько часов сибирячка пыталась выбраться самостоятельно, но в итоге позвонила в пожарно-спасательную службу и обратилась за помощью. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Ситуацию осложняло темное время суток и то, что девушка не могла объяснить, где именно они находятся, - отмечают в ведомстве. - Спасатели осмотрели около 5 километров дороги и при помощи световых сигналов обнаружили машину и людей.

Автомобилистка попросила сотрудников МЧС как можно быстрее увезти ее ребенка и знакомую домой, а сама осталась ожидать эвакуатора. Позже она позвонила спасателям, поблагодарила их за помощь и рассказала, что ее авто вытащили из снежного плена.