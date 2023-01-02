Звание «Ветеран труда» жителям Иркутской области будут присваивать по новым правилам

Расширен и круг лиц, имеющих право на это звание. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

С 1 января 2023 года присваивание звания «Ветеран труда» в Иркутской области претерпит изменения. Теперь получить звание можно при многолетнем стаже работы в регионе и без наличия наград. А именно – не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– Корректировка стажа работы была принята по многочисленным обращениям жителей региона и с учетом консолидированной позиции, выработанной по итогам рабочих совещаний с представителями исполнительных органов государственной власти. В настоящее время звание «Ветеран труда Иркутской области» присвоено 13 237 гражданам. По предварительным данным, изменения позволят получить его еще 9 тысячам жителей региона, - говорится в сообщении правительства региона.

Помимо этого, расширен и круг лиц, имеющих право на это звание. Чтобы получить звание, жителям области нужно обратиться в управление соцзащиты по своему месту жительства. Необходимые документы можно подать разными способами: лично, через отделение почты, в электронном формате на сайте Госуслуги или через МФЦ.