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НовостиОбщество2 января 2023 4:22

«Точки роста» начнут работать еще в 66 школах Иркутской области

Новые центры появятся в 25 муниципальных образованиях
Виктория КУДАЕВА
К действующей сети добавятся 66 новых центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

К действующей сети добавятся 66 новых центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Приангарье продолжает заметно увеличиваться сеть «Точек роста». Планируется, что количество центров образования вырастет до 459. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Эти центры оснащаются современным высокотехнологичным оборудованием за счет средств федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Действительно, благодаря таким центрам сельские школы становятся современнее, дети получают доступ к новым образовательным технологиям», – сообщил министр образования Максим Парфенов.

К действующей сети добавятся 66 новых центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Они появятся в 25 муниципальных образованиях. Лидером станет Тайшетский район. Здесь откроется 8 центров. Еще 6 «Точек роста» появится в Черемхово. По три учебных центра создадут в школах Боханского, Братского, Заларинского, Нижнеилимского, Нижнеудинского, Усольского, Усть-Кутского, Черемховского районов, а также в городе Тулун.