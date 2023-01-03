Пенсионерка перевела лжетрейдеру больше миллиона рублей в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские Приангарья разыскивают преступников, обманувших пенсионерку из Иркутска. Женщина, думая, что доверилась крупной брокерской компании, угодила в ловушку лжетрейдеров и перевела им более одного миллиона рублей. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Откуда у пенсионерки столько денег, спросите вы. Иркутянка взяла несколько кредитов в банках.

- Лжетрейдер посоветовал вложить сразу большую финансовую сумму, - отметили в полиции. – Обещал, процент будет больше.

Кстати, нашла мошенников пенсионерка сама в начале декабря: увидела объявление в Интернете об инвестициях, оставила заявку, заполнив форму. После ей позвонил мужчина, который и представился сотрудником брокерской фирмы. Общение с незнакомцем не вызвало у «инвестора» никаких сомнений.

Оформив кредиты в двух финансовых организациях, иркутянка перевела все деньги – в общей сложности, более 1.3 миллиона рублей - на указанные лжеброкером счета. Вскоре телефон «трейдера» стал недоступен.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - говорят в МВД региона. - Сотрудники полиции проводят разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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