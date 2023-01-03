24-летняя девушка едва не погибла, провалившись под лед на реке Ангара, в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутянка, провалившаяся 1 января под лед на реке Ангара, просит всех сибиряков не повторять ее ошибку и не выходить на лед водоемов в местах, где делать этого не разрешено. Своей историей она поделилась в соцсетях. Ее историю рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 24-летняя девушка вышла на лед реки Ангара вместе со своей семьей в районе улицы Дальневосточной, - говорят спасатели. – В том месте уже гуляли люди, кто-то даже вышел на лед с детьми.

Со слов иркутянки, в том месте на льду было много следов ботинок, валялись упаковки от фейерверков.

- Было очевидно, что место достаточно популярное, с высокой проходимостью, поэтому мыслей об опасности не возникало - лед казался крепким, - приводят слова сибирячки спасатели.

Она отошла от своих родных буквально на 5 метров и в какие-то доли секунд ушла под лед.

- Я вцепилась в лед и закричала «папа, спаси!», - делится пострадавшая. - Я была в воде по горло, чувствовала, что подо мной - стремительное течение.

Отец добирался до дочери ползком и сумел вытянуть ее из полыньи. Спустя какое-то время после пережитого, девушка и написала в социальных сетях с предостережением для остальных горожан.

- Сейчас эти воспоминания вызывают ужас, - говорит иркутянка. - Хотелось бы, чтобы мы чаще задумывались о том, какими могут быть последствия выхода на лед на открытых водоемах и не пренебрегали правилами безопасности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08