«На ваше имя взяли кредит»: сварщик из Зимы попался на уловку мошенников и потерял 2 миллиона рублей

Мужчина в ближайшем отделении банка оформил два кредита. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Обманули мошенники сварщика из Зимы по излюбленной схеме. Простому рабочему позвонила женщина и представилась сотрудником банка, сообщают в ГУ МВД по Иркутской области. Она убедила мужчину, что неизвестные пытаются оформить кредит на его имя. Но у особы был выход для сварщика. Всего-то нужно было взять займ и перевести полученные деньги на «безопасный» банковский счет.

- Мужчина согласился выполнить все инструкции мошенников и поэтому в ближайшем отделении банка оформил два кредита, - рассказывают полицейские. - Сварщик под диктовку аферистки перевел свыше двух миллионов рублей.

Как только деньги улетели на счет мошенников, «сотрудник банка» перестала выходить на связь. Тогда-то мужчина и понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.