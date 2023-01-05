В Ангарске 20-летнего парня будут судить за экстремизм

В Ангарске 20-летний парень предстанет перед судом за экстремизм Фото: Архив "КП"

В Приангарье завершено расследование уголовного дела по статье «Участие в деятельности экстремисткой организации». Обвиняемым по делу проходит 20-летний парень, который пропагандировал запрещенную на территории России экстремистскую организацию. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службах СУ СК РФ по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Уголовное дело было возбуждено по материалам Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области, - говорят следователи.

По словам специалистов, молодой человек занимался пропагандой экстремизма, находясь в отделении полиции в городе Слюдянка, а также в СИЗО-1 города Иркутска. Не остановился он и в исправительной колонии.

- Разъяснял и растолковывал присущие запрещенной организации понятия, - говорят в СК региона. – Сейчас расследование завершено. В скором времени дело будут рассматривать в Ангарском городском суде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08