Любительницу пьяной езды поймали автоинспекторы в поселке Бохан

Любительница пьяной езды признала свою вину. Фото: Мария АНАНОВА

Ночью, 7 января, в поселке Бохан Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, за рулем которого находилась нетрезвая сибирячка. Инспекторы заметили, что от 33-летней иркутянки исходил запах алкоголя и предложили ей пройти освидетельствование. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- По результатам освидетельствования состояние алкогольного опьянения было установлено. Также женщина не имела права управлять транспортными средствами, - говорится в сообщении ведомства.

Любительница пьяной езды признала свою вину. Ее автомобиль помещен на штрафстоянку. В отношении нарушительницы заведено дело об административном нарушении.