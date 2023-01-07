Уроженец Байкальска погиб в ходе спецоперации на Украине

Фото: из Telegram-канала мэра Байкальска Василия Темгеневского

Новость еще об одной невосполнимой утрате пришла в Иркутскую область. Уроженец города Байкальска погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил мэр Байкальска Василий Темгеневский в своих социальных сетях.

- Майор Вооруженных сил РФ Алексей Юрьевич Коршак героически погиб в ходе специальной-военной операции на Украине 4 декабря 2022 года, - говорится в сообщении главы города.

Известно, что Алексей Коршак был выпускником общеобразовательной школы №10 города Байкальска. Юноша окончил ее с отличием. Прощание с военнослужащим состоится во вторник, 10 января, в стенах местного ДК «Юбилейный». Администрация дома культуры выразила соболезнования в адрес родных и близких погибшего героя.