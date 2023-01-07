Иркутская область заняла четвертое место в рейтинге медиаактивности среди субъектов РФ

Иркутская область улучшила показатели и поднялась в рейтинге на четыре пункта. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Ассоциацией инновационных регионов России опубликован рейтинг субъектов РФ по медиаактивности в области инноваций, инвестиций и PR-мероприятий, составленный за ноябрь 2022 года. Иркутская область заняла в нем четвертое место. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Согласно мониторингу, регионы России разделяются в нем на пять групп по численности экономически активного населения. Это позволяет сравнивать медиаактивность субъектов более корректно. Оцениваются три параметра. Это PR инноватики, PR инвестиций и проведение публичных мероприятий, - говорится в сообщении ведомства.

Рейтинг отражает результат информационной работы в субъектах. Лидирующие позиции показывают активную работу и помогают заинтересовать инвесторов. По данным экспертов, в Ассоциацию входят 18 наиболее сильных в инновационном отношении регионов. Девять из них, как Иркутская область, поднялись по своим показателям в рейтинге. Это Республика Саха (Якутия), ХМАО-Югра, Красноярский край, Нижегородская, Новгородская, Самарская, Ульяновская и Томская области.