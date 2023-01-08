Новую детскую больницу планируют построить в Иркутске к 2026 году

Строительство сейчас на стадии проектирования. Фото: пресс-служба ГБУЗ Иркутская государственная областная детская клиническая больница.

Новую детскую больницу начали проектировать в Приангарье. Ее построят в Иркутске к 2026 году. Известно, что здание будет семиэтажным. Об этом Кп-Иркутск рассказали в пресс-службе ГБУЗ Иркутская государственная областная детская клиническая больница.

К октябрю этого года проект не только должен быть закончен, но и получить заключение главгосэкспертизы, а также войти в федеральный бюджет на финансирование строительства в 2024-2026 годах.

Уже известно, что здание планируют построить семиэтажным, формой в виде х-образной хромосомы человека.

- В «плечах» расположатся стационары, оперблоки, приемное отделение, консультативно-диагностический центр, - рассказали специалисты. - В центральном ядре каждого этажа – холл, который свяжет между собой отделения. Пространство каждого «плеча» двухкоридорное. Технические помещения расположатся внутри, а из палат пациентов будет открывать красивый вид на парк и 130-й квартал.

Сообщается, что пациенты будут получать здесь необходимую помощь, а студенты будут набираться опыта, возможно больница станет базой для научно-исследовательской деятельности.

Новая больница поможет оказывать услуги на новом качественном уровне. Например, дети с онкологией смогут после химиотерапии, когда у них нулевой иммунитет, лежать в отдельных палатах с собственным санузлом и душем.

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