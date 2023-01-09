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НовостиПроисшествия9 января 2023 2:26

64 человека спасли из горящей пятиэтажки на улице Байкальской в Иркутске

Сообщение о пожаре поступило около 6 часов утра
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
64 человека спасли из горящей пятиэтажки на улице Байкальской в Иркутске

64 человека спасли из горящей пятиэтажки на улице Байкальской в Иркутске

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Первый день после новогодних праздников для жильцов пятиэтажки на улице Байкальской в Иркутске начался с эвакуации. Около шести часов 9 января соседи сообщили о пожаре на третьем этаже в экстренные службы. Почти 200 человек самостоятельно выбрались на улицу. Помощь понадобилась тем, кто находился на последних этажах. Звеном газодымозащитной службы были спасены 64 человека, из них 18 - дети. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В коридоре горевшей квартиры на полу была обнаружена без сознания женщина. Пожарные спасли ее, привели в чувство и передали бригаде скорой помощи. 45-летняя пострадавшая с отравлением угарным газом была госпитализирована, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным специалистов, причиной случившегося стало короткое замыкание. Пожары в этом доме происходили уже несколько раз. В новогоднюю ночь из-за распространения огня в подвале помощь понадобилась 20-ти жильцам. Будет оценена работа управляющей компании.