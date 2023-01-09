Сотрудник таможни в Иркутской области пойдет под суд за взятку

Экс-сотрудник таможни задержан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель одного из таможенных постов Иркутской таможни попадет под суд из-за взятки. Его обвиняют в преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Это получение должностным лицом взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- По версии следствия, в конце 2021 года – начале 2022 года сотрудник таможенного органа через посредника предложил представителю одной из коммерческих организаций, осуществляющей экспорт лесоматериалов за рубеж, ежемесячно платить ему по 300 тысяч рублей за общее покровительство и содействие в скорейшем выпуске товаров, - сообщает ведомство.

Чтобы на предложение сотрудника таможенной службы точно согласились, он использовал свои ресурсы для создания крайне неблагоприятной деятельности предприятия. Это привело к тому, что компания теряла деньги, сроки выпуска товаров задерживались.

Уголовное дело направлено транспортной прокуратурой в Октябрьский районный суд Иркутска. Если подозреваемого признают виновным, его могут лишить свободы на срок до 15 лет. Также он будет обязан заплатить штраф в размере до 70-ти кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью до 15 лет.

Ранее сообщалось, что замначальника УСБ ГУФСИН Иркутской области будет отправлен под суд за то, что взял 10 млн рублей. Взятку ему дали еще в апреле 2021 года. Чиновники взяла под стражу, его посредника отправили под домашний арест.