Дождь пошел в Нижнеудинске 10 января

Движение ограничено для отдельных видов транспорта. Фото: Олег УКЛАДОВ

10 января в Нижнеудинске пошел дождь. Кроме того, жители сообщают о плюсовой температуре на улице. Они подчеркивают, что на дорогах и тротуарах стало очень скользко.

- Дождь начался внезапно, шел полчаса точно, а то и больше. Конечно, не ожидали такого. Вот даже видео снял, так удивился, - рассказал нам Николай Емельянов.

Также сотрудники сотрудники ГИБДД Приангарья заявили об ограничении дорожного движения. Причина – крайне плохие погодные и дорожные условия. Ограничения установлены «с 20 часов 30 минут с 1277 по 1365 км федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь». Изменения коснулись только большегрузов и автобусов.

Экипажи ДПС стоят по обеим сторонам от участка дороги, который временно закрыт для движения. Инспекторы следят за тем, что соблюдались требования безопасности дорожного движения. Также проезжую часть оперативно обрабатывают противогололедными средствами.