Вылетела часть багажа: у самолета рейсом Иркутск-Якутск-Магадан в воздухе разгерметизировался салон

Пострадал только багаж. Фото: Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

Воздушное судно Ан-26 авиакомпании «ИрАэро» должно было следовать по маршруту Иркутск-Якутск-Магадан. Однако 9 января около 14 часов по местному времени началась внезапная разгерметизация салона. Причиной мог стать срыв замков грузовой рампы, из-за чего она частично открылась, а часть багажа вылетела из самолета, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следкома РФ.

- Воздушное судно выполняло чартерный рейс по маршруту Иркутск-Якутск-Магадан. Приземление в Магане изначально было вызвано метеоусловиями в Якутске, - пояснили в пресс-службе «ИрАэро».

В момент происшествия на борту было 25 пассажиров и 6 членов экипажа. Было принято решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла спокойно. Сейчас самолет находится в Магане. Всех пассажиров расселили в гостинице.

Также якутское территориальное подразделение Росавиации начало проверку по факту происшествия. В том числе работают сотрудники Следкома. Место происшествия осмотрено, все члены экипажа рассказали о произошедшем. Процессуальное решение будет принято после проверки.