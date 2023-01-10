Два человека умерли от коронавируса в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжаются случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки положительные результаты тестов на COVID-19 получили девять человек. Об этом Кп-Иркутск сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

- Также от коронавируса за минувшие сутки погибли два человека, - говорят специалисты. – Еще двое пациентов умерли от сопутствующих COVID-19 заболеваний.

Стоит отметить, что с начала пандемии в Приангарье заболели 358247 жителей, здоровы уже 353475 из них. Летальным исходом течение болезни закончилось у 8858 человек, еще 929 сибиряков с диагнозом COVID-19 скончались от иных тяжелых заболеваний.

Медики советуют продолжать пользоваться в общественных местах масками, дезинфицировать руки. Также они рекомендуют поставить прививку от коронавируса и вовремя проводить ревакцинацию.

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