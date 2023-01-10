В ИГУ создана лаборатория нейтринной астрофизики. Фото предоставлено пресс-службой ИГУ

В Иркутском государственном университете при НИИ прикладной физики создана новая лаборатория — нейтринной астрофизики. Организована она в целях выполнения требований подписанного в конце 2022 года ИГУ соглашения с министерством науки и высшего образования РФ на выполнение госзадания, в рамках которого в течение трех лет ученые-физики получат 54 миллиона рублей.

Напомним, госзадание выдано министерством на проект «Регистрация нейтрино в рамках Байкальского нейтринного проекта». Отметим, НИИ прикладной физики ИГУ является ключевым участником международной коллаборации, реализующей проект по строительству на Байкале нейтринного телескопа Baikal-GVD. Научная установка относится к разряду мегасайенс.

Андрей Танаев, директор НИИ прикладной физики ИГУ:

«Основной задачей лаборатории станут исследования сверхмощных астрофизических источников и природных механизмов ускорения частиц до сверхвысоких энергий путем регистрации нейтрино с помощью установки Baikal-GVD. Университет много лет принимает участие в создании этого нейтринного телескопа. Мы участвуем и в монтаже кластеров, и в создании вспомогательных инструментов, таких, например, как гидроакустическая система измерения координат оптических модулей. Но наша особая сфера ответственности это исследование среды телескопа, его рабочего тела, которым является вода Байкала. Для того, чтобы эффективно регистрировать астрофизические нейтрино, а это единичные события, их надо выделять из фона, наполняющего рабочее тело телескопа, понимать температурные режимы, течения, определять прозрачность воды, ее светимость и мн. др. Также с недавних пор наши сотрудники принимают активное участие в создании программного обеспечения для обработки полученных экспериментальных данных. Другими словами, мы активно расширяем свое присутствие в проекте, выходим на новые горизонты с прицелом на участие в перспективной федеральной нейтринной программе»

Николай Буднев, научный руководитель НИИ прикладной физики ИГУ:

«Задачи, стоящие перед новой лабораторией находятся на стыке астрофизики и физики элементарных частиц. Также, инфраструктура мегасайенс уровня Байкальской нейтринной обсерватории позволяет вести запланированные нами междисциплинарные исследования процессов в водной среде озера Байкал, являющейся рабочей средой установки Baikal-GVD. Эти исследования объединяет не только экспериментальная база, но и общность методов анализа и обработки экспериментальных данных. Иркутский университет давно является важным участником в Байкальском нейтринном эксперименте, и планы по созданию специальной группы, состоящей в основном из молодых сотрудников, были высоко оценены и поддержаны нашим министерством».

В штат лаборатории входят представители ИГУ, а также ученые из научных организаций Москвы, Объединенного института ядерных исследований (Дубна). Всего их 18 человек, причем 13 — научные сотрудники ИГУ и студенты 4-го курса физического факультета ИГУ. Руководитель лаборатории — старший научный сотрудник НИИ прикладной физики ИГУ Ирина Перевалова.

Отметим, в данное время ведется подготовка к очередной ледовой экспедиции, в процессе которой планируется развернуть 11 и 12 кластеры нейтринного телескопа. Каждый из кластеров представляет собой 288 оптических детекторов, соединенных в восемь гирлянд и погруженных на дно озера. Процесс монтажа и последующего погружения в Байкал пройдет после становления льда, по предварительным расчетам — в конце февраля 2023 года.

Справка КП:

Проектирование нейтринного телескопа на Байкале объемом порядка кубического километра, получившего название Baikal-GVD, началось в 2010-2011 годах. В марте 2021 года ввод в эксплуатацию восьмого кластера осуществил лично министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. В конце 2021 года нейтринный телескоп зарегистрировал высокоэнергичное нейтрино от активного ядра одной из далеких галактик. За несколько часов до этого события другой нейтринный детектор, IceCube, находящийся в Антарктиде, также зарегистрировал астрофизическое нейтрино, пришедшее с того же направления.