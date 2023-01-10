Рассказываем, кто может получить льготную ипотеку до 9 млн рублей в Иркутской области

Новоселье смогут отпраздновать отдельные категории жителей области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отдельные категории жителей Приангарья смогут получить льготную ипотеку. Нововведение поможет тем, кто давно хотел купить жилье, но не решался из-за высоких ставок по кредитам. Теперь, например, ветераны и инвалиды боевых действий могут взять ипотеку по ставке на 3% ниже, чем установил банк.

Также повезло IT-специалистам, которых власти всячески пытаются привлечь работать в России. Этим профессионалам сейчас доступно множество льготных программ. В том числе на ипотеку могут рассчитывать работники государственных и муниципальных учреждений, молодые специалисты до 35 лет, получившие основное или профессиональное образование.

Льготные кредиты на жилье доступны членам семей погибших или умерших ветеранов боевых действий. Для всех этих категорий, кроме IT-специалистов, максимальный размер кредита не должен превышать 5 млн рублей. Тем, кто занимается программированием и не только, разрешено купить жилье до 9 млн рублей.

По программе допускается приобретать первичное жилье, вкладывать средства в строительство дома, но только на территории Приангарья. Средства на эту меру соцподдержки заложены в бюджете Иркутской области.